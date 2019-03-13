...INCREASING POTENTIAL FOR FLOODING THIS WEEK...
.A MILD AND WET LOW PRESSURE SYSTEM TRACKING THROUGH THE MIDWEST
WILL BRING SEVERAL ROUNDS OF SHOWERS AND A FEW THUNDERSTORMS TO
SOUTHERN WISCONSIN THROUGH THURSDAY NIGHT. AROUND AN INCH OF
TOTAL RAINFALL IS EXPECTED, ALTHOUGH LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE
POSSIBLE.
MANY RIVERS ARE EXPECTED TO REACH MINOR FLOOD STAGE OVER THE NEXT
FEW DAYS, AND A FEW RIVERS ARE FORECAST TO REACH MODERATE OR
PERHAPS EVEN MAJOR FLOOD STAGE BY THE WEEKEND. LOW LAND FLOODING
IS LIKELY DUE TO OVERFLOWING DITCHES FROM SNOW MELT IN THE FIELDS
AND MARSHES. URBAN FLOODING IS A CONCERN DUE TO STORM DRAINS
BLOCKED FROM ICE AND DEBRIS.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM CDT THIS MORNING
THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA,
LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN,
DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE,
WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* FROM 7 AM CDT THIS MORNING THROUGH FRIDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF RAIN WITH MILD TEMPERATURES WILL MELT MOST
OF THE EXISTING SNOW PACK OVER SOUTHERN WISCONSIN. RAIN AND
MELTING SNOW ONTO FROZEN GROUND WILL RUN OFF INTO DITCHES,
STREAMS, AND RIVERS THIS WEEK.
* AREAS OF FLOODING ARE LIKELY, INCLUDING URBAN AREAS DUE TO
STORM DRAINS BLOCKED BY ICE AND DEBRIS, LOW LANDS WITH WATER
OVER RURAL ROADS, AND RISING WATER LEVELS ON MANY RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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