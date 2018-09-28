...FROST EXPECTED LATE TONIGHT...
...FREEZE WARNING FOR MARQUETTE COUNTY LATE TONIGHT...
...FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT
SATURDAY...
A FROST ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 8 AM CDT
SATURDAY.
* TIMING...3 AM TO 8 AM SATURDAY.
* TEMPERATURE...LOWER TO MID 30S.
* IMPACTS...SENSITIVE OUTDOOR PLANTS MAY BE KILLED IF LEFT
UNCOVERED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FROST ADVISORY MEANS THAT WIDESPREAD FROST IS EXPECTED.
SENSITIVE OUTDOOR PLANTS MAY BE KILLED IF LEFT UNCOVERED.
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