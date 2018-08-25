...A FLOOD WARNING FOR A DAM FLOODGATE RELEASE REMAINS IN EFFECT
UNTIL 430 PM CDT SUNDAY FOR NORTHEASTERN DANE COUNTY...
AS OF 4 AM CDT, THE CITY OF MADISON WEBSITE CONTINUES TO REPORT
MULTIPLE ROAD CLOSURES IN THE VICINITY OF WHERE THE YAHARA RIVER
CUTS THROUGH THE ISTHMUS DUE TO FLOODING RESULTING FROM WATER BEING
RELEASED FROM LAKE MENDOTA VIA THE TENNEY DAM. THIS IS CAUSING
WATER BACKUPS IN THE SEWER SYSTEM.
PORTIONS OF EAST JOHNSON, MAIN AND MIFFLIN STREETS REMAIN CLOSED DUE
TO FLOODING, WHILE EAST WASHINGTON AVENUE HAS INTERMITTENT CLOSURES.
SEVERAL OTHER DOWNTOWN ROADS ALONG THE ISTHMUS HAVE WATER ON THEM OR
ARE CLOSED. PLEASE VISIT THE CITY OF MADISON'S WEBSITE FOR
ADDITIONAL INFORMATION.
AN AREAL FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT FOR DOWNTOWN MADISON
THROUGH THIS AFTERNOON AND MAY BE EXTENDED INTO EARLY NEXT DUE TO
THE PERSISTENT HIGH WATER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE AROUND BARRICADES AND THROUGH FLOODED AREAS.
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