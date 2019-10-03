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President Donald Trump, dogged by an impeachment inquiry, tries to change the subject by unveiling an executive order aimed at expanding the role of private Medicare health plans. The Trump administration also launched an effort this week to expand “wellness” programs aimed at getting people with insurance to practice better health habits – even though research has shown the efforts don’t generally improve health or save money. This week, Alice Miranda Ollstein of Politico, Kimberly Leonard of the Washington Examiner and Rebecca Adams of CQ Roll Call join KHN’s Julie Rovner to discuss these issues and more.

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