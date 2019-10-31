...ACCUMULATING SNOW THROUGH THURSDAY AFTERNOON...
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT
TODAY...
* WHAT...WET, SLUSHY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2
TO 5 INCHES POSSIBLE.
* WHERE...DANE, LAFAYETTE AND GREEN COUNTIES.
* WHEN...UNTIL NOON CDT TODAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE. SPORADIC TREE
LIMBS MAY FALL AND CAUSE POWER OUTAGES DUE TO THE HEAVY WEIGHT
OF THE SNOW.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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