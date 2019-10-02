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A sheriff’s deputy in central Georgia filed a lawsuit Wednesday against Houston County, whose employee insurance plan has denied coverage for her transgender-related health care. The decision would likely result in a ruling that affects the entire state, if not the entire Southeast, and comes after decisions in Wisconsin and Iowa sided with other transgender patients.

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