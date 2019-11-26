...VERY WINDY ON WEDNESDAY...
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 6 PM CST
WEDNESDAY...
A WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 8 AM TO 6 PM CST
WEDNESDAY.
* TIMING...BEGINNING AFTER SUNRISE ON WEDNESDAY AND LASTING
THROUGH THE DAY.
* WINDS...WEST 25 TO 35 MPH WITH WIND GUSTS OF 40 TO 50 MPH.
* IMPACTS...DRIVING DIFFICULTIES ESPECIALLY ON NORTH TO SOUTH
ROADS. SCATTERED TREE LIMBS MAY COME DOWN. LOOSE, LIGHT WEIGHT
OBJECTS WILL BE BLOWN AROUND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 45 MPH OR GREATER ARE
EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT...
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES ON NORTH TO SOUTH ROADS. USE
EXTRA CAUTION.
&&