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—> PLAY THE MADISON.COM PICK 'n' ROLL CHALLENGE

Madison.com is hosting The 2019 Pick ‘n’ Roll Challenge, your chance to win big money by picking winners in college basketball’s big dance!

We've got $850 to give away to the best prognosticators.

Our contest is sponsored by Metcalfe's Market, Pharo Marine, Madison Chiropractic, Steinhafels, Pizza Pit, Wilson's Bar & Grill and Visit Port Washington.

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