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Welcome to the Madison.com 2019 Beer Bracket!

Help determine the best in beer by voting for your favorites from our bracket, drawn up by the Beer Baron, Chris Drosner.

Pick your favorite in each match-up, and come back to vote again as the rounds continue, and the field narrows.

One lucky entrant will be chosen at random to win a $200 gift card; another winner will get a $100 gift card, and a third, a $50 gift card. But more importantly, you'll have a say in selecting the beer of the year!

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