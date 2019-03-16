Scott Nelson

1. Scott Nelson (above), So., and Eric Burrell, Jr.

2. Reggie Pearson, R-Fr., Collin Wilder, Jr.

THE REST

Seth Currens, Jr.

Tyler Mais, So.

Travian Blaylock, R-Fr.

John Torchio, R-Fr.

*Titus Toler, Fr.

*Not enrolled for spring semester

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