...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 345 PM CDT SATURDAY FOR
LAFAYETTE...GREEN LAKE...FOND DU LAC...IOWA...MARQUETTE...
WASHINGTON...JEFFERSON...SHEBOYGAN...DODGE...GREEN...COLUMBIA...
ROCK...SAUK AND DANE COUNTIES...
* THERE ARE WIDESPREAD ROAD CLOSURES DUE TO FLOODING IN THE WARNED
AREA. THIS WAS A RESULT OF RAPID SNOW MELT AND RAINFALL OCCURING
ON FROZEN GROUND...ALONG WITH THE COMPLICATION OF ICE JAMS. MANY
RIVERS CONTINUE TO RISE. THIS IS ESPECIALLY DANGEROUS AT NIGHT
WHEN FLOODED ROADS CAN CATCH A DRIVER BY SURPRISE.
SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MADISON, JANESVILLE, SHEBOYGAN, FOND DU LAC, BELOIT, WEST BEND, SUN
PRAIRIE, FITCHBURG, WATERTOWN, MIDDLETON, BEAVER DAM, WHITEWATER,
HARTFORD, STOUGHTON, FORT ATKINSON, WAUNAKEE, BARABOO, WAUPUN, MONROE
AND VERONA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
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