Wisconsin Xavier - Nate Reuvers

Wisconsin forward Nate Reuvers was held scoreless on Tuesday in the Badgers' 77-68 win over the Xavier Musketeers in Cincinnati, Ohio. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG 
35 Nate Reuvers  6-11 So. 4.0 
21 Khalil Iverson  6-5 Sr. 5.5 
22 Ethan Happ 6-10 Sr. 20.0 
D'Mitrik Trice 6-0 So. 21.5 
34 Brad Davison 6-3 So. 14.0 

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