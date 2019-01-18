Brad Davison

Wisconsin guard Brad Davison is averaging 10.5 points a game as a sophomore. 
No.  Name  Ht.  Year PPG  
35 Nate Reuvers  6-11 So. 8.2
21 Khalil Iverson  6-5 Sr. 4.6 
22 Ethan Happ 6-10 Sr. 19.4 
D'Mitrik Trice  6-0 So. 14.4 
34  Brad Davison 6-3So.10.5

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0