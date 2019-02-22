D'Mitrik Trice

Wisconsin guard D'Mitrik Trice had 18 points on 7 of 11 shooting from the field and 4 of 6 from 3-point range in the Badgers' win over the Wildcats on Jan. 26 in Madison. 
No.  Name  Ht.  Year PPG  
35 Nate Reuvers  6-11 So. 8.5
21 Khalil Iverson  6-5 Sr. 5.1 
22 Ethan Happ 6-10 Sr. 17.9 
D'Mitrik Trice  6-0 So. 12.5 
34  Brad Davison 6-3So.11.3

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