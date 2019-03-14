Khalil Iverson

Wisconsin senior Khalil Iverson posted double-doubles in the Badgers' final two games of the regular season, including an 11-point, 11-rebound effort in UW's 65-45 win over Iowa on Senior Night at the Kohl Center on March 3.
No.  Name  Ht.  Year PPG  
35 Nate Reuvers  6-11 So. 7.9
21 Khalil Iverson  6-5 Sr. 6.4 
22 Ethan Happ 6-10 Sr. 17.8 
D'Mitrik Trice  6-0 So. 11.9 
34  Brad Davison 6-3So.10.9
0
0
0
0
0