Nate Reuvers

Wisconsin forward Nate Reuvers is averaging 8.7 points, 3.2 rebounds and 1.7 blocks a game this season. 
No.  Name  Ht.  Year PPG  
35 Nate Reuvers  6-11 So. 8.7
21 Khalil Iverson  6-5 Sr. 4.6 
22 Ethan Happ 6-10 Sr. 18.9 
D'Mitrik Trice  6-0 So. 14.2 
34  Brad Davison 6-3So.10.7

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