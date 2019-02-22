Dererk Pardon

Northwestern's Dererk Pardon is averaging 13.4 points and 7.8 rebounds as a senior. 
No.  Name   Ht.   Year    PPG   
Vic Law  6-7 Sr. 15.2 
25 Barret Benson 6-10 Jr. 2.3 
Dererk Pardon  6-8 Sr. 13.4 
11 Anthony Gaines  6-4 So. 6.7 
14 Ryan Taylor  6-6 Sr. 10.8 

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