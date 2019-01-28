Glynn Watson

Nebraska guard Glynn Watson is averaging 13.5 points a game as a senior. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
15 Isaiah Roby  6-8 Jr. 10.5 
James Palmer Jr.  6-6 Sr. 19.4 
20 Tanner Borchardt   6-8 Sr. 2.2 
Glynn Watson  6-0 Sr. 13.5 
12 Thomas Allen  6-1 So. 8.5 

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