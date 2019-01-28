...ADDITIONAL SNOW TODAY...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS
EVENING...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION. ADDITIONAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP
TO TWO INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT GLAZE. WINDS
GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST THIS EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING
COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING MEANS SIGNIFICANT AMOUNTS OF SNOW, SLEET
AND ICE WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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