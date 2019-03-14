...SPRING SNOW MELT IS UNDERWAY AND CAUSING FLOOD CONCERNS...
.THE COMBINATION OF RECENT RAIN AND MELTING SNOW IS CAUSING SOME
FLOODING CONDITIONS IN SOUTHERN WISCONSIN, PARTICULARLY ON AREA
CREEKS, STREAMS AND RIVERS, AND LOW LYING AREAS. SOME ROADS ARE
CLOSED AND ADDITIONAL ROAD CLOSURES ARE POSSIBLE, ESPECIALLY IN
LOW LYING AREAS. WARM AIR TODAY WILL CONTINUE TO MELT ANY
REMAINING SNOW PACK. FROZEN GROUND CONDITIONS WILL RESULT IN
NEARLY ALL RECENT RAINFALL RUNNING OFF INSTEAD OF SOAKING INTO
SOIL.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA,
LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN,
DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE,
WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* RECENT RAINFALL ONTO FROZEN GROUND AND MELTING SNOW WILL RUN OFF
INTO DITCHES, STREAMS, AND RIVERS THIS WEEK.
* AREAS OF FLOODING ARE LIKELY, INCLUDING LOW LYING AREAS WITH
WATER OVER ROADS, AND RISING WATER LEVELS ON MANY RIVERS AND
STREAMS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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