Isaiah Roby

Nebraska's Isaiah Roby had 15 points, six rebounds, three assists and three blocks Thursday in the Cornhuskers' 69-61 win over the Maryland Terrapins in the second round of the Big Ten Conference tournament in Chicago.
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
15 Isaiah Roby  6-8 Jr. 11.5 
James Palmer Jr.  6-6 Sr. 19.7 
20 Tanner Borchardt   6-8 Sr. 2.9 
Glynn Watson  6-0 Sr. 13.2 
34 Thorir Thorbjarnarson  6-6 So. 1.7 
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