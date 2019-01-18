Charles Matthews

Michigan guard Charles Matthews is averaging 14.1 points a game as a senior. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG  
13 Ignas Brazdeikis  6-7 Fr. 15.6 
15 Jon Teske  7-1 Jr. 8.4 
Zavier Simpson  6-0 Jr. 8.6 
Jordan Poole  6-5 So. 13.4 
Charles Matthews  6-6 Sr. 14.1 

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