Houston Baptist Bonds

Houston Baptist senior guard Braxton Bonds is averaging 5.0 points over the Huskies' first two games this season. 
No.  Name  Ht.  Year  PPG 
Philip McKenzie  6-5 So. 4.5 
15 Edward Hardt  6-10 Sr. 7.0 
23 Oliver Lynch-Daniels  6-2 So. 9.5 
30 Braxton Bonds 6-2 Sr. 5.0 
Ian DuBose 6-4 So.  13.5 

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

Tags