Eric Burrell

Those beside Dixon were a bit up and down as they got their feet wet, but the group appeared to improve throughout the season.

Injuries to both starters, Nelson and Dixon, forced the Badgers to dig into their depth at safety, leading to six starts for Burrell (above), two for Bondoc and one at Michigan for Pearson, a true freshman.

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