Dear Editor: Trumpism is the new McCarthyism, which is defined by the Miriam Webster Dictionary as "attitude characterized chiefly by opposition to elements held to be subversive and by the use of tactics involving personal attacks on individuals by means of widely publicized indiscriminate allegations especially on the basis of unsubstantiated charges."

President Trump uses name-calling, false or misleading accusations and facts, made-up crises and irrational claims to divert the populace from the real issues facing this nation. To paraphrase what Joe Welch said to Joe McCarthy: "At long last Mr. President, have you no shame?"

SJ Lee

Monona

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