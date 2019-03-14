...SPRING SNOW MELT IS UNDERWAY AND CAUSING FLOOD CONCERNS...
.THE COMBINATION OF SNOW MELT AND RAIN SHOWERS TODAY IS EXPECTED
TO CAUSE SOME FLOODING CONDITIONS IN SOUTHERN WISCONSIN,
PARTICULARLY ON AREA CREEKS, STREAMS AND RIVERS, AND LOW LYING
AREAS. SOME ROADS ARE CLOSED AND ADDITIONAL ROAD CLOSURES ARE
POSSIBLE, ESPECIALLY IN LOW LYING AREAS AND WHERE SNOW IS BLOCKING
CULVERTS. WARM AIR TODAY WILL CONTINUE TO MELT THE REMAINING SNOW
PACK. FROZEN GROUND CONDITIONS WILL RESULT IN NEARLY ALL MOISTURE
RUNNING OFF INSTEAD OF SOAKING INTO SOIL. ADDITIONAL RAINFALL
AMOUNTS THROUGH TODAY ARE UP TO ONE QUARTER INCH AND IN LOCALIZED
AREAS.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA,
LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN,
DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE,
WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* ANOTHER ROUND OF SHOWERS WITH SOME THUNDERSTORMS WILL OCCUR
TODAY WITH A MELTING SNOW PACK OVER SOUTHERN WISCONSIN. RAIN AND
MELTING SNOW ONTO FROZEN GROUND WILL RUN OFF INTO DITCHES,
STREAMS, AND RIVERS THIS WEEK.
* AREAS OF FLOODING ARE LIKELY, INCLUDING URBAN AREAS DUE TO
STORM DRAINS BLOCKED BY ICE AND DEBRIS, LOW LYING AREAS WITH
WATER OVER RURAL ROADS, AND RISING WATER LEVELS ON MANY
RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
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