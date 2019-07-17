Dear Editor: I would not blame him if he did not, but I hope Kaleem Caire does apply for the seat on the Madison School Board that is being vacated by Mary Burke. Caire has not been treated particularly well by any of the factions engaged in the disturbing issues in our schools, but he is uniquely qualified for this position. For many years, and in a variety of ways, he has worked to improve outcomes for minority children. His is a voice of reason in the various debates where that is sometimes lacking.

Sally Young

Madison

Send your letter to the editor to tctvoice@madison.com. Include your full name, hometown and phone number. Your name and town will be published. The phone number is for verification purposes only. Please keep your letter to 250 words or less.

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