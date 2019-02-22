Dear Editor: I hereby declare a national emergency! Our "president" has been deemed to be delusional and ineffective. Our Constitution states that we should now implement impeachment procedures. It's all written down and legal. It just has to be implemented. I call for EMERGENCY ACTION NOW.

Naomi RouseKugel

Madison

Send your letter to the editor to tctvoice@madison.com. Include your full name, hometown and phone number. Your name and town will be published. The phone number is for verification purposes only. Please keep your letter to 250 words or less.

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