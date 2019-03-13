Dear Editor: Articles about Foxconn continue to provide only a vague notion about the company's plan to change from a plant to manufacture TV panels into a research, development, and design facility for 6G technology. One article mentioned 6G screens would be smaller than those Foxconn originally planned to manufacture in Wisconsin. If the screens now mentioned are for future smartphones that can transmit instantly over a 6G network what the Internet of Things sees in any home or office, of course the screens will be smaller. National security requires a better understanding of exactly what Foxconn plans to do, not only in Wisconsin, but also free from any threat of tariffs or other barriers imposed on the company now that it is located in the United States.

LuAnne Feik

Madison

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