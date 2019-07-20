Dear Editor: There can be no mistaking the obvious: UNESCO, in its recognizing as an intangible treasure of mankind several examples of Frank Lloyd Wright’s architecture, is finally sensing that Wisconsin deserves some serious international respect and recognition, Hollywood and President Trump notwithstanding.

Now if only UNESCO gave the Wisconsin Dells area (as in the upper and lower such) its due share of recognition.

Larry Ellis Reed

Winona, Minnesota

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