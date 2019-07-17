Dear Editor: A major difference between Donald Trump and Abraham Lincoln is that Lincoln could laugh at himself. He was happy to be the butt of jokes. Trump's recent petulance over the British ambassador's leaked remarks recalls the story about a bureaucrat who came to Lincoln and whispered, "Did you hear that Mr. Stanton says you're a fool?", to which Lincoln calmly replied, "Well, it must be true then. Mr. Stanton is usually right."

Men who cannot laugh at themselves are dangerous.

F.W. Nagle

Madison

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