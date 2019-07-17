...DANGEROUS HEAT EXPECTED THURSDAY THROUGH FRIDAY EVENING...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM NOON THURSDAY TO 11 PM CDT
FRIDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
HEAT ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT FROM NOON THURSDAY TO 11 PM
CDT FRIDAY.
* TIMING...NOON CDT THURSDAY THROUGH 11 PM CDT FRIDAY EVENING.
* TEMPERATURES...HIGHS WILL REACH THE LOWER 90S THURSDAY
AFTERNOON, WITH HEAT INDEX VALUES OF 100 TO 106. HIGHS WILL
REACH THE MIDDLE TO UPPER 90S ON FRIDAY, WITH HEAT INDEX VALUES
OF 103 TO 110.
* IMPACTS...HEAT ILLNESSES WILL BE POSSIBLE WITH PROLONGED OUTDOOR
EXPOSURE TO THE HEAT. THE ELDERLY, CHILDREN, AND THOSE ON
CERTAIN MEDICATIONS ARE ESPECIALLY AT RISK FOR HEAT ILLNESSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED
ROOM, STAY OUT OF THE SUN AND CHECK UP ON RELATIVES AND
NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE
AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT
SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN
EMERGENCY, CALL 9 1 1.
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