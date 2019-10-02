Dear Editor: Stop whining about the F-35 coming to Madison. If you haven't noticed the increase in FedEx air traffic that makes almost as much noise or some of the corporate jets that come and go. I live in direct line of the secondary runway and these planes land directly over my house which I live with. So if you really want to quiet the neighborhood down stop buying from Amazon, because the cargo traffic is only going to get worse when FedEx gets done with their new hub.

Cliff Klassy

DeForest

Send your letter to the editor to tctvoice@madison.com. Include your full name, hometown and phone number. Your name and town will be published. The phone number is for verification purposes only. Please keep your letter to 250 words or less.

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