Dear Editor: It’s a sad day when Dane County continues to allow the Zor Shrine Circus to use (and abuse) elephants for our viewing pleasure. I ask, “Aren’t we better than this?”

Betty Weynand

Madison

Send your letter to the editor to tctvoice@madison.com. Include your full name, hometown and phone number. Your name and town will be published. The phone number is for verification purposes only. Please keep your letter to 250 words or less.

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

Tags

Comments disabled.