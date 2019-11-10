Veteran

Charles Leuth, a member of American Legion Post 350, salutes during a 21 gun salute during a 2018 Veterans Day ceremony at Reedsburg Area High School.

Every Veterans Day we observe what our men and women have done for the cause of freedom.

We are most grateful for their dedication, loyalty and sacrifice to stand in the gap against nefarious foreign regimes that want to do harm to our citizens and dislike our form of government. Many veterans are special patriots and exemplary human beings that have our best interests at heart.

All veterans deserve our utmost respect. God bless our veterans.

Wayne Alden, McFarland

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