I just read that President Donald Trump signed a $854 billion spending bill on Friday to keep the federal government open through Dec. 7, averting a government shutdown in the weeks leading up to November's midterm elections.

Correct me if I'm wrong, but I clearly remember that the last time President Trump signed a massive spending bill, he vowed to never do so again. 

If we can't trust our leaders to keep their promises, just who can we trust?

Roger Johnson, Prairie du Sac

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