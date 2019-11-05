Apparently, I’m one of the minority who doesn’t feel particularly burdened or overly put out by the semi-annual change of clocks.

I like the way the time shift enhances the change of seasons. Of all the important things needing our attention, this is one that doesn’t.

Bill Koenig, Middleton

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