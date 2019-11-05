...ACCUMULATING SNOW EXPECTED FOR WEDNESDAY MORNING COMMUTE...
.SNOW WILL SPREAD EAST THROUGH THE AREA LATE TONIGHT INTO
WEDNESDAY MORNING AND CONTINUE THROUGH THE MORNING HOURS. THE
WET, SLUSHY SNOW WILL BE HEAVIEST DURING THE WEDNESDAY MORNING
COMMUTE. THE SNOW COULD TRANSITION TO A RAIN AND SNOW MIX NEAR THE
WISCONSIN AND ILLINOIS BORDER WEDNESDAY AFTERNOON BUT MOST OF
CENTRAL AND SOUTHERN WISCONSIN WILL SEE SNOW CONTINUING INTO THE
AFTERNOON HOURS.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM MIDNIGHT
TONIGHT TO NOON CST WEDNESDAY...
* WHAT...WET, SLUSHY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF
2 TO 4 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO NOON CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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