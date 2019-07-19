Think about what the difference is between a Democrat and a Republican.

President Barack Obama increased the debt by a trillion dollars to save General Motors and thousands of jobs. President Donald Trump increased the debt by trillions of dollars to give himself and his rich friends tax breaks while the rest of us got almost nothing.

Former Gov. Scott Walker was no better. I am still waiting for my tax break I was promised by my conservative friends.

See the difference? If you can't, you are part of the problem.

Richard Nawratil, Monona 

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