...GUSTY SOUTHWEST WINDS EXPECTED TONIGHT AND TUESDAY...
...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 3 PM CDT TUESDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
WIND ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 3 PM CDT TUESDAY.
* TIMING...STRONG WINDS OUT OF THE SOUTHWEST WILL AFFECT PORTIONS
OF SOUTHERN WISCONSIN FROM TONIGHT THROUGH TUESDAY AFTERNOON.
* WINDS...SOUTHWEST 20 TO 25 MPH WITH GUSTS OF 40 TO 45 MPH.
* IMPACTS...MOTORISTS SHOULD BE ALERT FOR SUDDEN GUSTS OF WIND,
PARTICULARLY IN HIGH PROFILE VEHICLES, AND ON NORTH TO SOUTH
RUNNING HIGHWAYS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 45 MPH ARE EXPECTED. WINDS
THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT...ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.
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