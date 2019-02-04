This year's Super Bowl, if you can call it that, was possibly the worst bowl game ever. Where were the entertaining ads we usually see? And the only thing more boring than the game was the halftime show.

I'm sorry I wasted my time watching this.

Carl (Bill) Anderson, Madison

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