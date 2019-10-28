...PERIOD OF WET SLUSHY SNOW EXPECTED OVERNIGHT...
.A MIXTURE OF LIGHT RAIN AND SNOW WILL DEVELOP ACROSS SOUTHERN
WISCONSIN THIS EVENING AND TRANSITION TO SNOW FROM WEST TO EAST
OVERNIGHT. A PERIOD OF MODERATE SNOW IS POSSIBLE WITH SNOW
ACCUMULATIONS EXPECTED FROM 1 TO 3 INCHES OVER SOUTH CENTRAL
WISCONSIN. THE SNOW WILL INITIALLY MELT DUE TO THE WARM ROADWAYS,
BUT A SLUSHY ACCUMULATION IS EXPECTED TO ACCUMULATE ON UNTREATED
ROADS AND WALKS. THE SLUSHY ACCUMULATION MAY CAUSE SLICK ROADWAYS
FOR THE EARLY MORNING COMMUTE ON TUESDAY.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO
7 AM CDT TUESDAY...
* WHAT...RAIN AND SNOW IS EXPECTED TO TRANSITION TO ALL SNOW.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...FROM 10 PM THIS EVENING TO 7 AM CDT TUESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EARLY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...HEAVY WET SNOW ON LEAF LADEN TREES MAY
CAUSE BRANCHES TO BREAK AND FALL, POSSIBLY CAUSING ISOLATED
POWER OUTAGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
THIS WILL BE THE FIRST ACCUMULATING SNOWFALL OF THE SEASON. SLOW
DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. REMEMBER YOUR SAFE WINTER
DRIVING SKILLS.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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