I am a retired school teacher. The most recent Marquette Law School poll shows that not even half of registered voters in Wisconsin see grounds for removal of the current White House occupant. He represents us by lying, cheating, infidelity, draft dodging and killing our allies. And these are the behaviors we know about.

Our state school systems have failed to educate voters. I am heartbroken that Republicans in our state didn't learn to think.

Bonnie Clayton, Marshall

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