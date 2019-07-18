...DANGEROUS HEAT THIS AFTERNOON THROUGH FRIDAY EVENING...
...HEAT ADVISORY NOW IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT FRIDAY...
THE HEAT ADVISORY IS NOW IN EFFECT FROM 10 AM TO 7 PM CDT FRIDAY.
* TEMPERATURES...HIGHS WILL REACH THE MID 90S ON FRIDAY, WITH
HEAT INDEX VALUES OF 105 TO 110.
* IMPACTS...HEAT ILLNESSES WILL BE POSSIBLE WITH PROLONGED
OUTDOOR EXPOSURE TO THE HEAT. THE ELDERLY, CHILDREN, AND THOSE
ON CERTAIN MEDICATIONS ARE ESPECIALLY AT RISK FOR HEAT
ILLNESSES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED
ROOM, STAY OUT OF THE SUN AND CHECK UP ON RELATIVES AND
NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
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