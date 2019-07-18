Nobody wanted to be speaker of the House several years ago. It’s a tough job. Then-U.S. Rep. Paul Ryan, R-Janesville, accepted the challenging and prestigious position. In my opinion, he did well.

Ryan recently criticized President Donald Trump, and his response was to call Ryan a "baby," a "terrible speaker" and a "lame-duck failure." Apparently, President Trump can only respond to criticism with name-calling.

Though my political leanings differ from Ryan’s, he is still a Badger. We do not like a fellow Badger being referred to in such derogatory terms. President Trump, as far as I’m concerned, you have just lost Wisconsin.

Don Schuster, Madison

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