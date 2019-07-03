An obvious choice for the new location of the Madison School District headquarters would be the old Oscar Mayer site.

It meets all the stated requirements: a central location, access to public transportation and adequate parking.

Martha Brusegar, Middleton

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