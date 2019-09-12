To all of the people who live near the airport and are upset about the F-35s -- if you bought you home after 1939, you knew the airport was there.

Stop your whining.

The people living in every part of Madison also get air traffic from the commercial airlines, Air National Guard planes and Med Flight.

I myself am in favor of the F-35's coming to Madison. I feel honored we are in the running for them to be posted here.

Sheila Steeves, Madison 

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