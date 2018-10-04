The most riveting moment during the Senate hearing about the sexual assault allegations against Supreme Court nominee Brett Kavanaugh was Christine Blasey Ford’s dramatic response -- namely, that her most searing memory of her assault was being laughed at.

Yet Tuesday night I watched the president make a joke of her experience at his latest political rally. And worse yet, those of his followers seated behind him also seemed to join in by having a good laugh.

Could this be the very definition of "deplorable"? What has happened to the voice of the "values" crowd?

John Krueger, Middleton

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