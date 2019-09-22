...PERIODS OF RAIN TO CONTINUE ACROSS SOUTHERN WISCONSIN INTO
THIS EVENING...
.PERIODS OF RAIN AND ISOLATED THUNDERSTORMS WILL CONTINUE ACROSS
SOUTHERN WISCONSIN THE REST OF THE AFTERNOON INTO THE EVENING. SO
FAR BETWEEN ONE HALF AND TWO INCHES OR RAIN HAS FALLEN ACROSS MOST
OF SOUTH CENTRAL INTO EAST CENTRAL WISCONSIN. AN ADDITIONAL ONE
QUARTER INCH TO ONE AND ONE HALF INCHES IS EXPECTED OVER MUCH OF
SOUTHERN WISCONSIN THE REST OF THE AFTERNOON INTO THIS EVENING.
THE RAINFALL MAY RESULT IN LOCALIZED FLASH FLOODING AS WELL AS
AREAL AND STREET FLOODING. A FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT
THROUGH THIS EVENING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT MONDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
DANE, GREEN, IOWA, LAFAYETTE, AND ROCK. IN SOUTHEAST
WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE,
RACINE, WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* UNTIL 1 AM CDT MONDAY
* SHOWERS AND ISOLATED STORMS MAY CONTINUE A PERIOD OF HIGHER
RAINFALL RATES, PRODUCING RAINFALL OF AN INCH OF RAIN IN ONE TO
TWO HOURS.
* SOME ROADWAYS MAY BECOME FLOODED AND POTENTIALLY HAZARDOUS FOR
TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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