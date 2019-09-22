F-35s in air

G. K. Chesterson noted: "An inconvenience is only an adventure wrongfully considered."

With this in mind, I would remind my fellow Madisonians of the minimal annoyance endured as the price of admission to experience these magnificent F-16 and F-35 flying machines.

People in a lot of places on this planet pay to see this aerial spectacle.

Michael Collins, Madison

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