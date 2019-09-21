I fully support the placing of F-35 jets at Truax Field. The Madison City Council is again making a huge mistake by not wholeheartedly backing this plan.

Madison does not need to lose more good-paying jobs. The chance that Truax would be deactivated should be enough to make them want this to happen. How many more large employers can this city afford to lose?

David R. Westbury, Madison

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