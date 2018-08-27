The day always comes. But UW-Madison Marching Band director Michael Leckrone's announced retirement is cause for sadness.

The Barrys, Richters, Bennetts, Ryans and countless others have brought great success to the UW Athletic Department. Leckrone is as equally deserving to be memorialized in a statue outside Camp Randall for the spirit he has brought to Badgerville.

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David Pagel, Verona

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