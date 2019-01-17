After reading the Jan. 8 State Journal article "Program unites golf, academics for kids," about how the First Tee of South Central Wisconsin is the only such program in the country doing this, it made me think. It would be a shame if once the kids learn the game, they didn't have any city-owned golf courses opened to play.

First Tee program tees up golf, academics

Keep the city courses opened, Mayor Paul Soglin.

Steve Moran, Madison

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