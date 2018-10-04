I was surprised by Brett Kavanaugh's recent performance before the Senate Judiciary Committee.

I was amazed to hear his attitude that he was entitled to the Supreme Court position. I was taken aback by his partisan attack on the Democrats who serve on the Judiciary Committee. But what amazed me most was how he threw out his own conspiracy theory about how the Clintons were behind his difficulty in the approval process.

This man doesn't seem to have the temperament for sitting on the Supreme Court. Especially now that he has espoused his strong partisan standings, who could expect this man to make fair, unpolitical rulings?

Dean Siewert, Madison

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

Tags

View comments