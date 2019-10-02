I used to live in Madison and recently returned for a visit.

My recollection is that a major selling point for the jail built in 1994 was that the design allowed for future additional floors. It’s unbelievable that the contracts and engineering documents can’t be found. The county must have a storage and filling system for records.

It would seem logical to keep such important information for the life of the building. Who did the county hire to verify that construction was done as required to meet both building codes and contractual requirements? Looks like more investigation is required.

Richard Thies, the Villages, Florida 

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