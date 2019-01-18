As a Wisconsin resident, I give my profound thanks and appreciation to Lynn Green, director of the Dane County Human Services Department, for her dedication and many years of hard work assisting children and families. Thanks to her family as well.

We are all the better for her efforts. I hope Green enjoys her retirement.

Amanda Kemnitz, Madison

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