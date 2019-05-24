The war against women is being renewed by Republicans in America -- and not just women of child-bearing age and ability who may need an abortion.

At first I thought it was a red herring to distract from what the Republicans really wanted to do. But now I realize, sadly and horribly so, that they really are interested in exerting control over the bodies of female humans.

This freaks me out. And if it doesn't creep you out, something is terribly wrong with you.

Naomi Rouse-Kugel, Madison

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