Thanks to former U.S. Sen. Russ Feingold for that thoughtful column in Wednesday's State Journal about his friend, Sen. John McCain, R-Ariz.

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It gives me hope that some day the left and the right can work together again to advance the interests of the country Sen. McCain fought for and served in so many ways.

Dan Gillette, Baraboo

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