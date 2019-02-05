It is perhaps understandable that Monday's article "Classes moved after flooding," about the floods in two campus buildings, focused mainly on Vilas Hall. That is where several communication departments are located.

But the much more significant flood was in the Chemistry Building, which displaces thousands of students and threatens millions of dollars of equipment in research laboratories.

Flooding damages UW-Madison's Vilas Hall and Chemistry Building, classes to be relocated

Though the State Journal could not enter the building for safety reasons, it should have gotten a picture of the damage from the building manager, police or fire officials. State Journal readers deserve better coverage than was provided.

Phillip Certain, Madison

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